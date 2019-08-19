Parmağına yüzük sıkıştı, soluğu itfaiyede aldı
38 dakika önce
Denizli'de bir şahıs, parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayınca soluğu itfaiyede aldı.
Denizli Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:54 Kaynak: İHA
'de bir şahıs, parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayınca soluğu itfaiyede aldı. İtfaiye
ekipleri sıkışan yüzüğü ip yardımıyla çıkardı.
Geçtiğimiz günlerde Mehmet Sezer
isimli şahsın parmağına yüzük sıkıştı. Sezer sıkışan yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayınca Sarayköy
ilçesinde bulunan itfaiye şubesine giderek ekiplerden yardım istedi. Olayı şaşkınlıkla karşılayan itfaiye ekipleri sıkışan yüzüğü ip yardımıyla kolaylıkla çıkarmayı başardı.
Yüzüğün çıkarılması sonucu rahatlayan ve parmağında herhangi bir sağlık problemi oluşmayan Sezer, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek şubeden ayrıldı. - DENİZLİ
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