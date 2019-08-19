Son Dakika Haberleri: Parmağına yüzük sıkıştı, soluğu itfaiyede aldı
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Parmağına yüzük sıkıştı, soluğu itfaiyede aldı

38 dakika önce

Denizli'de bir şahıs, parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayınca soluğu itfaiyede aldı.

Parmağına yüzük sıkıştı, soluğu itfaiyede aldı, System.String[]
Denizli'de bir şahıs, parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayınca soluğu itfaiyede aldı. İtfaiye ekipleri sıkışan yüzüğü ip yardımıyla çıkardı.

Geçtiğimiz günlerde Mehmet Sezer isimli şahsın parmağına yüzük sıkıştı. Sezer sıkışan yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayınca Sarayköy ilçesinde bulunan itfaiye şubesine giderek ekiplerden yardım istedi. Olayı şaşkınlıkla karşılayan itfaiye ekipleri sıkışan yüzüğü ip yardımıyla kolaylıkla çıkarmayı başardı.

Yüzüğün çıkarılması sonucu rahatlayan ve parmağında herhangi bir sağlık problemi oluşmayan Sezer, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek şubeden ayrıldı. - DENİZLİ
Mehmet Sezer, Sarayköy, İtfaiye, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:54 Kaynak: İHA
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