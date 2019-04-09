Son Dakika Haberleri: Parmağında Sıkışan Çelik Yüzüğü İtfaiyeciler Çıkardı

Parmağında Sıkışan Çelik Yüzüğü İtfaiyeciler Çıkardı

2 saat önce

ŞANLIURFA'da Celal Kılıç'ın parmağında sıkışan çelik yüzük, itfaiye ekibi tarafından kesilerek çıkarıldı.

Parmağında Sıkışan Çelik Yüzüğü İtfaiyeciler Çıkardı, System.String[]
ŞANLIURFA'da Celal Kılıç'ın parmağında sıkışan çelik yüzük, itfaiye ekibi tarafından kesilerek çıkarıldı.

Yenişehir Mahallesi'nde oturan Celal Kılıç, sağ el serçe parmağına taktığı çelik yüzüğü çıkaramadı. Uzun süre yüzüğü çıkarmak için uğraşan Celal Kılıç, başarısız olunca şişen parmağı için Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne gitti. Buradaki doktor durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. Hastaneye gelen itfaiye ekibi, Celal Kılıç'ın parmağına sıkışan yüzüğü çıkarmak için harekete geçti. İtfaiyeciler, parmağın zarar görmemesi için altına çay kaşığı koydukları yüzüğü, mini kesme makinesiyle kesmeye başladı. Yaklaşık 5 dakika süren işlemin ardından Kılıç'ın parmağındaki çelik yüzük, kesilerek çıkarıldı. Celal Kılıç, doktora ve itfaiyecilere teşekkür etti. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:49 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, İtfaiye, Celal Kılıç, Güncel
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