Son Dakika Haberleri: Parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
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Parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

16 dakika önce

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, Mehmet Sezer'in parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı, System.String[]
DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, Mehmet Sezer'in parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Sarayköy'de Mehmet Sezer, parmağına taktığı metal yüzüğü çıkaramadı. Çevresindekiler de yüzüğü çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine ilçedeki itfaiye binasına giden Sezer, görevlilerden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 20 dakikalık çalışmayla yüzüğü çıkardı. Sezer, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.


Mehmet Sezer, Sarayköy, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:45 Kaynak: DHA
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