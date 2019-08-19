Parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
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DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, Mehmet Sezer'in parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:50 Kaynak: DHA
DENİZLİ'nin Sarayköy
ilçesinde, Mehmet Sezer
'in parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Sarayköy'de Mehmet Sezer, parmağına taktığı metal yüzüğü çıkaramadı. Çevresindekiler de yüzüğü çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine ilçedeki itfaiye binasına giden Sezer, görevlilerden yardım istedi. İtfaiye
ekipleri, yaklaşık 20 dakikalık çalışmayla yüzüğü çıkardı. Sezer, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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