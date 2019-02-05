Son Dakika Haberleri: Parmağında Sıkışan Yüzüğü İtfaiyeci Çıkardı

Parmağında Sıkışan Yüzüğü İtfaiyeci Çıkardı

45 dakika önce

ADIYAMAN'da, Mahmut Ş.'nin (20) parmağında sıkışan gümüş yüzük, itfaiye görevlisi tarafından iple çıkarıldı.

Parmağında Sıkışan Yüzüğü İtfaiyeci Çıkardı, System.String[]
ADIYAMAN'da, Mahmut Ş.'nin (20) parmağında sıkışan gümüş yüzük, itfaiye görevlisi tarafından iple çıkarıldı. Adıyaman'da yaşayan Mahmut Ş.'nin taktığı gümüş yüzük, öğleden sonra, parmağını sıkmaya başladı. Yüzüğü çıkarmaya çalışan; ancak başaramayan Mahmut Ş., parmağı morarınca Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gidip, doktorlardan yardım istedi. Buradan itfaiyeye yönlendirilen gencin parmağındaki yüzük, görevli tarafından iple çıkarıldı. Yüzüğün parmağından çıkmasıyla rahatladığını söyleyen Mahmut Ş., itfaiye görevlisine teşekkür etti. - Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:20 Kaynak: DHA

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