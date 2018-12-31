Son Dakika Haberleri: Parmağında Sıkışan Yüzük Kesilerek Çıkarıldı

Parmağında Sıkışan Yüzük Kesilerek Çıkarıldı

1 saat önce

DENİZLİ'de, parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayan Mehmet Ercan'ın (34) yardımına, itfaiye ekipleri koştu.

Parmağında Sıkışan Yüzük Kesilerek Çıkarıldı, System.String[]
DENİZLİ'de, parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayan Mehmet Ercan'ın (34) yardımına, itfaiye ekipleri koştu. Yaklaşık 10 dakikalık çalışmanın ardından Ercan'ın parmağındaki yüzük, kesilerek çıkarıldı.

Merkezefendi ilçesinde yaşayan Mehmet Ercan, parmağına taktığı yüzüğü çıkaramadı. Arkadaşlarının da yüzüğü çıkarma çabaları sonuç vermeyince Ercan, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerini arayarak yardım istedi. Ercan'ın evine giden itfaiye ekipleri, yüzüğü çıkarmak için çalışma başlattı. Ekipler, kullandıkları metal kesici spiralle, 10 dakikalık çalışmanın ardından, Ercan'ın parmağına sıkışan yüzüğü keserek çıkardı. Mehmet Ercan, parmağındaki yüzüğü çıkaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:16 Kaynak: DHA

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