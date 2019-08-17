Parmağındaki yüzüğü çıkartamayan kadının imdadına AFAD yetişti
1 saat önce
Zonguldak'ta şişen parmağındaki yüzüğü çıkartamayan vatandaşın imdadına AFAD ekipleri yetişti.
Zonguldak Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:54 Kaynak: İHA
'ta şişen parmağındaki yüzüğü çıkartamayan vatandaşın imdadına AFAD
ekipleri yetişti.
Olay, Zonguldak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre H.B. isimli şahıs, parmağının şişmesi sebebiyle yüzüğünün parmağına battığını söyleyerek yardım istedi. Atatürk Devlet Hastanesi
Acil Servisine başvuran talihsiz kadının parmağındaki yüzük çıkartılamayınca AFAD ekiplerine haber verildi. Emniyet Müdürlüğünce AFAD'a yapılan ihbar üzerine ekipler hastanenin acil servisine geldi. Burada yapılan başarılı operasyon ile yüzük kesilerek H.B.'nin parmağından çıkartıldı.
Talihsiz kadın rahat bir nefes alırken AFAD ekiplerine teşekkür etti. AFAD ekipleri ve H.B. daha sonra hastaneden ayrıldı. - ZONGULDAK
İstanbul'u teslim alan şiddetli yağmur ne zaman bitecek? İstanbul'da sağanak yağış sonrası feci kaza: Akaryakıt tankeri ile otomobil çarpıştı Psikolojik rahatsızlığı olan anne, 6 yaşındaki oğlunu göle attı: Cennete gitsin İstanbul'da bir taksici, aracıyla çarptığı kadın turisti darp etti