Son Dakika Haberleri: Parmağındaki yüzüğü çıkartamayan kadının imdadına AFAD yetişti
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Parmağındaki yüzüğü çıkartamayan kadının imdadına AFAD yetişti

56 dakika önce

Parmağındaki yüzüğü çıkartamayan kadının imdadına AFAD yetiştiZONGULDAK - Zonguldak'ta şişen parmağındaki yüzüğü çıkartamayan vatandaşın imdadına AFAD ekipleri yetişti.

Parmağındaki yüzüğü çıkartamayan kadının imdadına AFAD yetişti
ZONGULDAK - Zonguldak'ta şişen parmağındaki yüzüğü çıkartamayan vatandaşın imdadına AFAD ekipleri yetişti.
Edinilen bilgiye göre olay Zonguldak'ta yaşandı. H.B. isimli şahıs parmağının şişmesi sebebiyle yüzüğünün parmağına battığını söyleyerek yardım istedi. Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran talihsiz kadının parmağındaki yüzük çıkartılamayınca AFAD ekiplerine haber verildi. Emniyet Müdürlüğünce AFAD'a yapılan ihbar üzerine ekipler hastanenin acil servisine geldi. Burada yapılan başarılı operasyon ile yüzük kesilerek H.B.'nin parmağından çıkartıldı.
Talihsiz kadın rahat bir nefes alırken AFAD ekiplerine teşekkür etti. AFAD ekipleri ve H.B. daha sonra hastaneden ayrıldı.
Zonguldak, AFAD, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 07:41 Kaynak: İHA
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