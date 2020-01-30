Parmağındaki yüzük kesilerek çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Parmağındaki yüzük kesilerek çıkarıldı - Son Dakika

Parmağındaki yüzük kesilerek çıkarıldı

6 saat önce

Adıyaman'da, 4 yaşındaki kız çocuğunun parmağına sıkışan yüzük kesilerek çıkarıldı.

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Adıyaman'da, 4 yaşındaki kız çocuğunun parmağına sıkışan yüzük kesilerek çıkarıldı.


Adıyaman merkezde ikamet eden 4 yaşındaki İkra Karaman, bulduğu yüzükle oyun oynadığı sırada yüzük parmağına sıkıştı. Parmağından yüzük çıkmayınca İkra Karaman'ın ailesi, çocuğunu alarak Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne getirdi. Küçük İkra'nın parmağına sıkışan yüzük kontrollü bir şekilde itfaiye erleri tarafından kesilerek çıkarıldı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:01 Kaynak: İHA
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