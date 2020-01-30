Parmağındaki yüzük kesilerek çıkarıldı - Son Dakika

Parmağındaki yüzük kesilerek çıkarıldı
6 saat önce
Adıyaman'da, 4 yaşındaki kız çocuğunun parmağına sıkışan yüzük kesilerek çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:01 Kaynak: İHA
Adıyaman'da, 4 yaşındaki kız çocuğunun parmağına sıkışan yüzük kesilerek çıkarıldı.
Adıyaman merkezde ikamet eden 4 yaşındaki İkra Karaman, bulduğu yüzükle oyun oynadığı sırada yüzük parmağına sıkıştı. Parmağından yüzük çıkmayınca İkra Karaman'ın ailesi, çocuğunu alarak Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne getirdi. Küçük İkra'nın parmağına sıkışan yüzük kontrollü bir şekilde itfaiye erleri tarafından kesilerek çıkarıldı. - ADIYAMAN
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