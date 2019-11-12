Parmağını kaybetmek Nejat İşler'i nasıl etkiledi?

İşte Nejat İşler'e sorulan sorular ve oyuncunun yanıtları...
Sağlığın nasıl, ikinci şansını iyi kullanıyor musun?
Ben buna ikinci şans diye bakmıyorum. yolda bir kaza geçirdim o kadar.
Parmaklarınız kesildi mi?
Kesildi.
Parmağınızı kaybetmek sizi nasıl etkiledi?
Tavlada zar alamıyorum, pulları falan değiştiremiyorum. Sol elimi kullanıyorum. : )
Hayattan şu ana kadar öğrendiğiniz en önemli şey nedir?
Kafana göre yaşa, boşver.
Şu yaşınıza kadar ki en büyük pişmanlığınız neydi?
O kadar çok pişmanlığım var ki.