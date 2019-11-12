Son Dakika Haberleri: Parmağını kaybetmek Nejat İşler'i nasıl etkiledi?
Son Dakika Magazin Parmağını kaybetmek Nejat İşler'i nasıl etkiledi? - Son Dakika Magazin

Parmağını kaybetmek Nejat İşler'i nasıl etkiledi?

6 saat önce

İşte Nejat İşler'e sorulan sorular ve oyuncunun yanıtları...Sağlığın nasıl, ikinci şansını iyi kullanıyor musun?Ben buna ikinci şans diye bakmıyorum.

Parmağını kaybetmek Nejat İşler'i nasıl etkiledi?, System.String[]

İşte Nejat İşler'e sorulan sorular ve oyuncunun yanıtları...


Sağlığın nasıl, ikinci şansını iyi kullanıyor musun?


Ben buna ikinci şans diye bakmıyorum. yolda bir kaza geçirdim o kadar.


Parmaklarınız kesildi mi?


Kesildi.


Parmağınızı kaybetmek sizi nasıl etkiledi?


Tavlada zar alamıyorum, pulları falan değiştiremiyorum. Sol elimi kullanıyorum. : )


Hayattan şu ana kadar öğrendiğiniz en önemli şey nedir?


Kafana göre yaşa, boşver.


Şu yaşınıza kadar ki en büyük pişmanlığınız neydi?


O kadar çok pişmanlığım var ki.

Nejat İşler, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:38 
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YORUMLAR (1)


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