Parmağını musluğa sıkıştıran çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika

Parmağını musluğa sıkıştıran çocuğu itfaiye kurtardı

16.02.2021 21:58
Parmağını musluğa sıkıştıran çocuğu itfaiye kurtardı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde parmağını musluk yüzüğüne sıkıştıran çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde parmağını musluk yüzüğüne sıkıştıran çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Çelik ailesinin 4 yaşındaki çocukları Esat Çelik evdeki musluk yüzüğüyle oynarken parmağını sıkıştırdı. Anne ve babasına seslenen Esat Çelik'in parmağında musluk yüzüğü çıkarılamaya çalışıldı. Aile evde bir süre parmağa sıkışıp kalan yüzüğü çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca küçük Esat, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Tarsus Grup Amirliği ekipleri, çocuğun parmağında sıkışıp kalan musluk yüzüğü çıkarmak için çalışma başlattı. Kısa sürede musluk yüzüğünü kesen ekipler, çocuğun parmağını kurtardı. Ağlayan küçük Esat parmağında musluk yüzüğünü çıkarılmasından sonra çevreye şaşkın bakışlar attı. İtfaiye ekipleri, hastane çalışanları ve ailesi tarafından alkışlandı. Küçük Esat'ın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. - MERSİN

Parmağını musluğa sıkıştıran çocuğu itfaiye kurtardı
Parmağını musluğa sıkıştıran çocuğu itfaiye kurtardı
Parmağını musluğa sıkıştıran çocuğu itfaiye kurtardı

Cumhuriyet Mahallesi, İtfaiye, Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Parmağını musluğa sıkıştıran çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika


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