Son Dakika Haberleri: Parmağını musluk aynasına sıkıştıran çocuğu itfaiye kurtardı
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Parmağını musluk aynasına sıkıştıran çocuğu itfaiye kurtardı

1 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, parmağını musluk aynasına sıkıştıran çocuk, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Parmağını musluk aynasına sıkıştıran çocuğu itfaiye kurtardı, System.String[]

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, parmağını musluk aynasına sıkıştıran çocuk, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan Eymen Orhan (6) evde bulduğu musluk aynası ile oynarken işaret parmağını sıkıştırdı.


Baba Fatih Orhan, oğlunun parmağını metal parçadan çıkaramayınca oğluyla birlikte Kayalık İtfaiye şubesine giderek ekiplerden yardım istedi.

Su ve sabun kullanarak parmağı kurtarmayı deneyen itfaiye ekibi, başarılı olamayınca musluk aynasını, demir kesme makinesiyle kesmeye karar verdi.

Parmağın ısınmasını önlemek için akan musluğun altında yapılan hassas operasyon sonucu, parmak sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Pamukkale, Denizli, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:22 Kaynak: AA
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