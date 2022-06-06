'Parmak bebek' ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi - Son Dakika
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'Parmak bebek' ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

06.06.2022 16:00

Çorum'da dünyaya gelen ve hastanede tedavi altında bulunan 'parmak bebek', ambulans helikopterle Samsun'daki hastaneye sevk edildi.

Çorum'da dünyaya gelen ve hastanede tedavi altında bulunan 'parmak bebek', ambulans helikopterle Samsun'daki hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum'da 8 gün önce 22 haftalık olarak 490 gram ağırlığında dünyaya gelen kız bebek, Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. İleri derece immature (gelişmemiş) teşhisiyle tedavi altında bulunan bebeğin durumu ağırlaşınca, yeni doğan yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmasına karar verildi.

Yapılan araştırma neticesinde bebeğin tedavisini Samsun'da özel bir hastanenin bebek yoğun bakım servisindeki doktor kabul etti. Parmak bebeğin Çorum'daki hastaneden Samsun'a sevk edilmesine karar verildi. Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter bugün Çorum'a giderek entübe olan bebeği Samsun'daki helikopter pistine getirdi. Bebek, helikopterdeki kuvözden alınıp kara ambulansının kuvözüne nakledildi. Ardından kara ambulansı ile tedavisi için özel hastaneye götürüldü. - SAMSUN

'Parmak bebek' ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi
'Parmak bebek' ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi
'Parmak bebek' ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi
'Parmak bebek' ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

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Kaynak: İHA

Samsun, Çorum, Bebek, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Parmak bebek' ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi - Son Dakika

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