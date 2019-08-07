"Parmak bebek" yaşama tutundu
38 dakika önce
Mardin'de 800 gram olarak dünyaya gelen bebek, 68 günlük tedavi sürecinin ardından 2 kilo 200 grama ulaşarak hayata tutundu.
Mardin Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:24 Kaynak: AA
'de 800 gram olarak dünyaya gelen bebek, 68 günlük tedavi sürecinin ardından 2 kilo 200 grama ulaşarak hayata tutundu.
Mardin'de yaşayan Zeynep ve Resul Gülaç çiftinin Ayra adını verdikleri bebekleri, kentteki özel bir hastanede erken doğuma bağlı olarak prematüre dünyaya geldi.
Hastanenin yoğun bakım ünitesinde kuvözde tedaviye alınan Ayra bebek, 68 günlük tedavi sürecinin ardından 2 kilo 200 grama ulaşarak sağlığına kavuştu. Tedavisi tamamlanan Ayra bebek, hastaneden taburcu edildi.
Gülaç çifti, uzun bir bekleyişin ardından bebeklerinin sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşadı.
HDP'li belediyeler, Atatürk ve Türk bayrağı resmini kaldırdı Yavuz Sondaj Gemisi, Doğu Akdeniz'de arama ve sondaj çalışmalarına başladı Melih Gökçek hakkında silahlı terör örgütü üyeliğinden suç duyurusu Süleyman Demirel'in ilk otomobili, Niğde'de satışa çıkarıldı!