'Parmak çocuk' hayatını kaybetti - Son Dakika

'Parmak çocuk' hayatını kaybetti

Koyu bir Fenerbahçeli olan Bursa'da eşi benzeri yoktu

BURSA - Türkiye'de 2, Bursa'da ise eşi benzeri bulunmayan İnegöllü parmak çocuk İlker Bayraktüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 15 yaşındaki parmak çocuk evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle nefes alamamaya başladı. Ailesi tarafından hemen özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada yapılan müdahalede kalbi duran Bayrak tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Bursa'da eşi benzeri bulunmayan İlker Bayrak 65 santim boyunda ağırlığı ise 4,5 kg. İlker Bayraktan ise yıllar önce çekilen bu güzel görüntüler kaldı. Ölüm haberini alan ailesi yıkıldı. İlker Bayrak'ın cansız bedeni İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.