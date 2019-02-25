Son Dakika Haberleri: Parmak Çocuk Kayseri'de

Parmak Çocuk Kayseri'de

52 dakika önce

Büyükşehir Belediyesi, masal kahramanlarını tiyatro sahnesiyle çocuklarla buluşturmaya devam ediyor.

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Büyükşehir Belediyesi, masal kahramanlarını tiyatro sahnesiyle çocuklarla buluşturmaya devam ediyor. Hafta sonu Pinokyo'nun ardından bir başka masal kahramanı olan Parmak Çocuk da Kayserili çocuklarla buluştu.

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde çocuklar için birbirinden güzel oyunlar sahneleniyor. Hafta sonu önce Pinokyo, ardından da Parmak Çocuk Şehir Tiyatrosu'nda sahneye konuldu.

İki seans halinde sahnelenen oyuna çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterdi. Salim Dörtcan'ın yazıp yönettiği oyunu Tiyatro Mie oyuncuları sahneledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:18 Kaynak: İHA

Kayseri, Güncel
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