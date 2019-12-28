Parmak: "Emin adımlarla ilerliyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Parmak: 'Emin adımlarla ilerliyoruz' - Son Dakika Spor

Parmak: "Emin adımlarla ilerliyoruz"

6 saat önce

Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Abdulkadir Parmak, emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, ikinci yarıda daha iyi olacaklarını söyledi.

Parmak:

Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Abdulkadir Parmak, emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, ikinci yarıda daha iyi olacaklarını söyledi.


Bordo-mavili takımın başarılı oyuncusu Abdulkadir Parmak, 6-2 kazandıkları İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Parmak, maçın başından sonuna kadar iyi oynadıklarını belirterek, "Devre arasına moralli girmek istiyorduk. Maçın başından sonuna kadar iyi oynadığımızı düşünüyorum. Önemli olan galip gelmekti. Geçtiğimiz sezondan daha çok puan topladık. Emin adımlarla ilerliyoruz ve inşallah daha iyi olacağız" dedi.


Uğurcan Çakır'ın sakatlanmasının ardından oyuna giren Erce Kardeşler ise Uğurcan Çakır'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Umarım ciddi bir şeyi yoktur. Çok iyi bir performans sergiliyordu. ona nazar değdi diyebilirim. İyi haberler geleceğini düşünüyorum. Maçın başından sonuna kadar etkili oynadık. Çok gol kaçırdık. Rakibimize saygılı bir şekilde oynadık. Gönlümüz isterdi ki ilk yarıya lider bitirelim ama olmadı. İkinci yarıya çok iyi hazırlanıp, şampiyonluk adaylığı için güçlü olduğumuzu herkese göstereceğiz" dedi. - TRABZON

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Trabzonspor, 8 gollü maçta Kayserispor'u 6-2 mağlup etmeyi başardı
Karaman: "Oyuncularımı alınlarından öpüyorum" Maçın ardından Sinan Engin: Galatasaray, Talisca için resmi teklif yaptı

Son Dakika Haberleri
02:24 Eljif Elmas için Beşiktaş yanıtı: "Napoli'de kalacak" | Transfer haberleri - Son Dakika Spor
00:54 Galatasaraylı minik taraftar, Mustafa Cengiz'le bir araya geldi - Son Dakika Spor
00:49 Monaco'da Jardim dönemi bitti! Henry Onyekuru... - Son Dakika Spor
00:29 Teksüt Bandırma 86-80 TOFAŞ - Son Dakika Spor
00:14 Tottenham, deplasmanda Norwich City'e takıldı | Premier Lig günün sonuçları - Son Dakika Spor
00:11 Sinan Engin: Galatasaray, Talisca için resmi teklif yaptı - Son Dakika Spor
23:14 Fatih Terim: Nagatomo'yla yolları ayırsak da beraberiz - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 03:32:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Parmak: "Emin adımlarla ilerliyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]