Parmak ısırtan lezzetin kaymaklısı çıktı - Son Dakika

Parmak ısırtan lezzetin kaymaklısı çıktı

TÜRK mutfağının parmak ısırtan lezzeti, soğanlı mı soğansız mı tartışmalarının yaşandığı menemen yemeğinin kaymaklısı yapılarak tescili alındı.

Parmak ısırtan lezzetin kaymaklısı çıktı, System.String[]

TÜRK mutfağının parmak ısırtan lezzeti, soğanlı mı soğansız mı tartışmalarının yaşandığı menemen yemeğinin kaymaklısı yapılarak tescili alındı.

Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden menemen, ilk kez tadanları müdavimi yapıyor. 7'den 70'e sevilen lezzet ağızlarda lezzet şöleni yaratıyor. Her kesimin sevdiği, yapımı kolay bir yemek olan menemenin kimi vatandaşlar soğanlı mı kimi vatandaşlar ise soğansız olması gerektiğini savunuyor. Bu yemeği soğansız yapan İzmir'deki bir lokanta, yeni bir bakış açısı getirip malzemelere kaymak ekledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nce tarifi tescil edilen kaymaklı menemen, vatandaşların da beğenisini topladı.Girit ve Ege lezzetleriyle tanınan Menderes'teki lokantalarını kardeşi Onur Artagan (23) ile işleten Şeref Artagan (26), fikrin nerden aklına geldiğini şu sözlerle anlattı: "Kaymaklı menemen fikri bizim denemelerimizle ortaya çıktı. Menemeni kaymakla yeni bir boyuta taşıdık. Yaptığımız denemeleri müşterilere sunduk. Onların tat ve gastronomi fikirleriyle şekillendikten sonra başarılı olduğu ortaya çıktı. Sonrasında kardeşimle bu fikri, Kültür ve Turizm Bakanlığının tescil bölümüne sunduk. Yemek tarifi için tescil aldık. Yemeğin püf noktası ise, inek sütünden elde edilen kaymağın olması. Bu kaymak çok hafif bir lezzet. İşlerimizde patlama oldu. Çevre il ve ilçelerden bu yemeğimizi yemeğe gelenler oluyor" dedi.Müşterilerden mobilya bayi sahibi evli ve 2 çocuk babası Dursun Güler (40), "Tereyağındaki aldığının o ağır tadı, bunda almıyorsunuz. Tereyağı biraz ağır kaçabiliyor. Domatesi ve biberin tadını baskılamıyor. Sürekli geliyorum buraya" dedi.1 KİŞİLİK MALZEME VE YAPILIŞI

Yemeğin listesi şöyle. 2 biber, 4 domates, 1 yemek kaşığı süt kaymak, 1 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri, 2 adet yumurta sarısı ve çay kaşığının dörtte biri ile tuz. Yapılışında şunlara dikkat ediyoruz: Zeytinyağında biberleri kavuruyoruz. Kabukları soyulmuş domateslerimizi kavrulan biberlere ekliyoruz. Beraber birkaç dakika karıştırarak pişiriyoruz. Sonrasında süt kaymak ve kaşar peynirini ilave ederek birkaç dakika daha karıştırıyoruz. En son yumurtanın sadece sarısını ekleyerek tamamlıyoruz.


Menemen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 10:31

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Parmak ısırtan lezzetin kaymaklısı çıktı - Son Dakika
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