Üye Girişi
Parmak izi gibi benzersiz eserler bu sergide - Son Dakika

Parmak izi gibi benzersiz eserler bu sergide

10.12.2021 09:37
Parmak izi gibi benzersiz eserler bu sergide

Taklitlerini sanatkarlarının bile yapamayacağı akkase ebrular görenleri adeta büyülüyor.

Taklitlerini sanatkarlarının bile yapamayacağı akkase ebrular görenleri adeta büyülüyor. Rengarenk bulutları andıran desenlerin altın oranlı sülüs hattıyla harmanlandığı "akkase" ebrular hayran bırakıyor.

Bursa'da Zafer Plaza Sergi Salonu'nda üç ebru sanatkarı Abdullah Furat, Cahide Abanoz ve Tülay Toğal tarafından açılan sergi adeta göz kamaştırdı. Ebru ile hattın aynı tabloda buluştuğu eserler büyük ilgi gördü. Ebrulu kağıtlara hat sanatının tatbik edildiği teknik "akkase ebru" olarak biliniyor. Hezarfen Necmeddin Okyay tarafından keşfedilen bu teknik, ebru sanatının en zor dallarından biri. Akkase ebru; negatif ve pozitif şablonlar kullanmak ya da ebru kağıdına yazıyı mürekkep yerine zamk-ı Arabi ile yazmak suretiyle icra ediliyor. Her seferinde kağıt ebru teknesine tekrar titizlikle daldırılıp çıkarılıyor. Zamk sürülü yer boyayı tutmadığı için bu kısımlarda harfler teşekkül ediyor. Harflerin etrafı ise, ebrunun eşsiz mermer damarlı desenleriyle bezeli kalıyor.

Parmak izi gibi eşsiz

Asırlarca kitaplar ve enfes yazıları süsleyen ebruyla günümüzde Avrupalılar da tanıştı. Ebruyu sahiplenmeye çalışan batılılar buna "marbling" (mermerimsi) diyor. Geleneksel Türk-İslam sanatlarından ebru, "bulutumsu" anlamına geliyor. Bir nevi hafif zamk olan kitreli suyla dolu tekneye, mermer desteseng ile saatlerce, hatta günlerce ezilen toprak boyalar serpiliyor. Sığır ödü katılan bu ince toz boyalar suda dalga dalga açıldıkça hareleniyor. Boyalar, gül dalına sarılı at kılı fırçalarla ve özel parmak hareketleriyle serpiliyor. Buna "battal ebru" deniyor. Biz yardımıyla yapılan çiçek desenli ebrular "hatip ebrusu" diye tabir ediliyor. Tarakla boyanın hareketlendirildiği tekniğe "taraklı ebru" deniyor.

Kitreli suya at kılından düşen boya damlalarının bir daha aynısını tekneye düşürmek imkansız olduğu için, her eser kendine has oluyor. Aynı eseri sanatkarının bile tekrar taklit etme ihtimali yok. Ebru, son derece göz alıcı ve kişiyi transa sokucu, ihtişamlı bir sanat. Şimdilerde ticari gayelerle ve hazır boyalar kullanılarak çocuklara bile öğretilse de, icra edilmesi ve öğrenilmesi seneleri alan zor bir sanat dalı.

Televizyonda gördüler, ebrüzen oldular

Ebru sanatçısı Abdullah Furat, "Biz üç ebrusever olarak bu sanata, televizyonda Alparslan Babahan'ı görerek başladık. 2007 yılında Irgandı Köprüsü'nde ebru kursuna başladık ve bugünlere kadar geldik. 2015 yılında ise İstanbul Yeni Kapı Mevlevihanesi'nde icazet almak nasip oldu. Yaptığımız ebru çeşitleri; çiçekli ebru, akkase ebru, hatip ebru ve battal ebru gibi çeşitlerimiz var. Ama en zoru ise akkase ebru. Çünkü akkase ebru, hat levhalarının battal ebru ile yapılma şeklidir. Önce hafif bir zeminde ebru üzerine hat kalıbı kesilerek yapıştırılıyor. Sonra battal ebru üzerine tekneye yatırılıp çekiliyor. Kalıp çıkarıldığında yazının olduğu yer battal ebru olarak kalıyor ve zemini de kapalı olduğu için başka boya almamış ve iki renkli olmuş oluyor. Akkase ebru bu şekilde yapılıyor. Sergimiz on gün daha açık kalacak" dedi.

Ebrulu hat tabloların fiyatları ise bin liradan başlayıp 5 bin liraya kadar çıkıyor.

(Ahmet Melih Şensöz-İHA)

Parmak izi gibi benzersiz eserler bu sergide
Parmak izi gibi benzersiz eserler bu sergide
Parmak izi gibi benzersiz eserler bu sergide
Parmak izi gibi benzersiz eserler bu sergide
Parmak izi gibi benzersiz eserler bu sergide

Kitreli, Bursa, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Parmak izi gibi benzersiz eserler bu sergide - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı 09:36 Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı
Yatırımcılarından 1 Milyar TL çaldığı iddia edildi! Bitrota'nın kurucusu tutuklandı! 09:22 Yatırımcılarından 1 Milyar TL çaldığı iddia edildi! Bitrota'nın kurucusu tutuklandı! Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı 08:50 Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma 18:39 Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı 16:49 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor 15:17 Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu 14:51 Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf 14:30 Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf

Son Dakika Haberleri
09:36 Ekmekte gramaj hilesi tespit edildi! 230 gram yerine 200 gram satıyorlar
09:35 Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı
09:32 Emekliler maaşlarına gelecek zamları merak ediyor! İşte yeni zam oranları!
09:22 Yatırımcılarından 1 Milyar TL çaldığı iddia edildi! Bitrota'nın kurucusu tutuklandı!
09:18 Özleyenler ekran başına! Kardeşlerim'in Kadir'i Kırmızı Oda'da!
09:14 Meteoroloji uyarıyor! 25 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı, rüzgarın hızı 100 km'yi bulacak
08:56 Galatasaray'ın büyük başarısı! Temsilcimiz Avrupa'da tarihe geçti
08:50 Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı
08:42 Beyin ameliyatında hastanın kafasında boru unutuldu! Doktor yargılanıyor!
08:30 Stokçularla ilgili harekete geçiliyor! TBMM'de görüşülecek
Ekmekte gramaj hilesi tespit edildi! 230 gram yerine 200 gram satıyorlar Ekmekte gramaj hilesi tespit edildi! 230 gram yerine 200 gram satıyorlar         
09:37
Emekliler maaşlarına gelecek zamları merak ediyor! İşte yeni zam oranları! Emekliler maaşlarına gelecek zamları merak ediyor! İşte yeni zam oranları!         
09:32
Özleyenler ekran başına! Kardeşlerim'in Kadir'i Kırmızı Oda'da! Özleyenler ekran başına! Kardeşlerim'in Kadir'i Kırmızı Oda'da!         
09:18
Yanık kokusunu alan komşuları fark etti! Isınmak için ateş yakan iki kişi, yanarak can verdi Yanık kokusunu alan komşuları fark etti! Isınmak için ateş yakan iki kişi, yanarak can verdi         
02:50
Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi         
16:55
Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı         
15:28
Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu         
15:13
İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı         
14:39
Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım         
14:25
Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı         
14:24
Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak? Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak?         
13:30
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım         
12:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 09:42:21. #1.12#
SON DAKİKA: Parmak izi gibi benzersiz eserler bu sergide - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement