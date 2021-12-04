Parmak izinden ayak boyu belirlenecek - Son Dakika

BARTIN Üniversitesi'nde öğretim üyesi Eyüp Burak Ceyhan'ın geliştirdiği, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescillenen sistemle olay yerinde belirlenen parmak izinden şüphelinin ayak boyu tespit edilecek. Ceyhan, daha önceki sistemle parmak izinden cinsiyet belirlendiğini, bu sistemi geliştirdiklerini, artık ayak boyunun da tespit edileceğini ve kriminal olayların aydınlatılmasında fayda sağlayacağını söyledi.

Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Patent Koordinatörü öğretim üyesi Dr. Eyüp Burak Ceyhan, 2019'da Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan 'Parmak izinden cinsiyet tahmin eden sistem' için patent belgesi aldı. 2 yıldan bu yana yaptığı çalışmayı geliştiren Ceyhan, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan, dünyada ilk kez geliştirilen ve güvenlik alanındaki olayların sonuçlandırılmasında yardımcı olacak 'Parmak izinden ayak boyunu tahmin eden zeki sistem' incelemeli patent belgesi aldı.