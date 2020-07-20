Parmak izlerini çorapla saklayan hırsızlık çetesine operasyon: 5 gözaltı - Son Dakika

Parmak izlerini çorapla saklayan hırsızlık çetesine operasyon: 5 gözaltı

İstanbul'dan geldikleri araçla Kocaeli'nin Darıca ve İzmit ilçesinde kafalarına çorap geçirerek 5 evi soyan 5'i kadın 6 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'dan geldikleri araçla Kocaeli'nin Darıca ve İzmit ilçesinde kafalarına çorap geçirerek 5 evi soyan 5'i kadın 6 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden birisi, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Teröristleri yakalayın, bizi değil" dedi.

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Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Darıca ve İzmit ilçelerinde 5 evden aynı yöntemle ziynet eşyası ve para çalınması sonrasında harekete geçti. Evlerin pencere ve kapılarının kırılarak, açılarak soyulmasının aynı hırsızlar tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini değerlendiren ekipler çalışmalarını derinleştirdi. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde 5 evinde aynı kişiler tarafından soyulduğu tespit edildi. Araştırmalarını derinleştiren ekipler, şahısların hırsızlık için İstanbul'dan geldiklerini belirledi.


Tekrar hırsızlık için gelince yakalandılar


17 Temmuz tarihinde hırsızlık şüphelilerinin aynı araçla İstanbul'dan Kocaeli'ye geldiklerini tespit eden ekipler İzmit ilçesinde operasyon düzenledi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda D.Ç., G.A., Ç.B., N.T., F.Ç. isimli 5 kadın ile H.İ.T. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların aracında yapılan aramalarda hırsızlık için kullandıkları değerlendirilen kapı, pencere kırmak veya açmak amacıyla kullanılan 1 adet levye ve 2 adet tornavida, 3 adet kapı dili düşürmeye yarayan plastik aparat ve parmak izi düşmesini engellemek amacıyla kullanılan çoraplar ele geçirildi.


"Teröristleri yakalayın, bizi değil"


Gözaltına alınan şahıslar yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Burada yapılan işlemlerinde şahıslardan D.Ç.'nin hırsızlık suçundan 3, G.A.'nın 16, Ç.B.'nin 10, N.T.'nin 25, H.İ.T.'in 9, F.Ç.'nin ise 2 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi. Şahıslar emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden birisi kendilerini görüntülemeye çalışan basın mensuplarına küfrederken, birisi ise "Teröristleri yakalayın, bizi değil" diyerek tepki gösterdi. Şüpheliler daha sonra yanlarında bulunan çocuklarla birlikte adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ

Kocaeli, Darıca, İzmit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 11:33 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Parmak izlerini çorapla saklayan hırsızlık çetesine operasyon: 5 gözaltı - Son Dakika
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