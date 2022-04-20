Son dakika haberleri... Parmak kurtarma operasyonu... Zamanla yarıştılar - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Parmak kurtarma operasyonu... Zamanla yarıştılar

20.04.2022 15:33
Son dakika haberleri... Parmak kurtarma operasyonu... Zamanla yarıştılar

Son dakika gündem haberi: Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana gelen olayda makinenin kesmesi sonucu işçinin 3 parmağı koptu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana gelen olayda makinenin kesmesi sonucu işçinin 3 parmağı koptu.

Olay Mahmudiye mahallesi 21. Mobilya Sokakta faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Firma işçisi Ömerali K.(35), gönye kesim makinesi ile ahşap kesimi yapmaya başladı. Bir anlık dalgınlık sonucu makinenin testeresi eline temas ederek 3 parmağını kesti.

Yaralı işçi özel araçla, kopan 3 parmağı ise arkadaşları tarafından başka bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirildi. İlk tedavinin ardından yaralı, Bursa'daki özel bir hastaneye özel araçla sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Salih Bilal Aslan - İHA)

Son dakika haberleri... Parmak kurtarma operasyonu... Zamanla yarıştılar
Son dakika haberleri... Parmak kurtarma operasyonu... Zamanla yarıştılar
Son dakika haberleri... Parmak kurtarma operasyonu... Zamanla yarıştılar
Son dakika haberleri... Parmak kurtarma operasyonu... Zamanla yarıştılar
Son dakika haberleri... Parmak kurtarma operasyonu... Zamanla yarıştılar

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Mahsur kalan kedilere balyozlu kurtarma operasyonu Son dakika haberleri: Mahsur kalan kedilere balyozlu kurtarma operasyonu Son dakika haberleri! JANDARMADAN KAÇAK CEP TELEFONU OPERASYONU Son dakika haberleri! JANDARMADAN KAÇAK CEP TELEFONU OPERASYONU

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Parmak kurtarma operasyonu... Zamanla yarıştılar - Son Dakika


Son Dakika
15:32 Araştırmalara göre kadınlarda evlenme yaşı yükseldi! En çok 25-29 yaş aralığı tercih ediliyor
15:25 Hal Kayıt Sistemi mobil uygulaması devreye girdi, vatandaşlar aradaki farka isyan etti
15:08 Erdoğan'ın "İsrail'le ilişkiler başka, Kudüs başka" sözlerine Kılçdaroğlu'ndan tepki: Bilmez miyiz sende hep başka başka!
15:02 Fenerbahçe'de karar verildi! Ozan Tufan'ın "çubuklu forma" masalı bitti
15:00 Soylu ve Bozdağ da katıldı! Cezaevi aracına yönelik saldırıda şehit olan infaz koruma memuru için tören düzenlendi
14:53 Ünlü oyuncu Erdem Baş 44 yaşında baba oldu: Kızının adını Vera koydu
14:50 Lise öğrencisi ve velisini bıçaklayan öğretmen eşi adam ifade verdi: Bıçağı diyet için taşıyordum
14:45 TÜİK açıkladı: Ülke nüfusunun yüzde 26,9'unu oluşturan bebeklere en çok konulan isimler Zeynep ve Yusuf oldu
14:43 Hakan'ın şakası takım arkadaşını korkuttu!
14:30 Şeyma Subaşı "Eski sevgilisinin aldığı lüks hediyeleri sattı" iddialarına ateş püskürdü: Sokak hayvanları için sattım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 15:48:53. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Parmak kurtarma operasyonu... Zamanla yarıştılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement