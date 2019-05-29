Son Dakika Haberleri: Yüzükleri parmaklarına sıkışınca imdatlarına itfaiye yetişti
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Yüzükleri parmaklarına sıkışınca imdatlarına itfaiye yetişti

17 dakika önce

Bolu'da iki kişinin parmağına sıkışan yüzükler, itfaiye ekipleri tarafından spiral makinesi ile kesilerek çıkartıldı.

Yüzükleri parmaklarına sıkışınca imdatlarına itfaiye yetişti, System.String[]

Irak uyruklu Hattam Qasım Rashid Al Kwal, parmağına sıkışan yüzüğü çıkartmaya çalıştı.

Al Kwal, yüzük çıkmayınca Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servise başvurdu.

Serviste de yüzük çıkartılamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Hastaneye gelen ekipler, gerekli önlemleri aldıktan sonra yüzüğü spiral makinesiyle keserek çıkarttı.

Aşağı Soku Mahallesi Sadıklar Sokakta oturan Emine K. de itfaiye ekiplerinden parmağına sıkışan yüzüğün çıkartılması için yardım istedi. Ekipler, yüzüğü spiral makinesiyle keserek çıkarttı.

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:24 Kaynak: AA
İzzet Baysal, Irak, Bolu, İtfaiye, Yaşam
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