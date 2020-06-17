Parmaklıklar ardında baba olan Filistinli 12 yıl sonra düğün yaptı - Son Dakika

Filistin'de İsrail'in tüm kısıtlamalarına rağmen hapishaneden sperm kaçırma yöntemiyle çocuk sahibi olan çift, 12 yıl sonra düğün yaptı. Çiftin 4,5 yaşındaki çocukları da anne babasının düğününü gördü.

İsrail hapishanelerinde 15 yılı aşkın süre kaldıktan sonra birkaç gün önce serbest bırakılan Filistinli Salah Hüseyin ile dini nikahlı eşi Şirin Nizal, düğünlerini 12 yıl sonra gerçekleştirdi.

İşgal altındaki Kudüs'ün kuzeybatısındaki Beyt Dukku beldesinde yapılan düğün merasimine, çiftin 4,5 yaşındaki çocukları Ali Salah Hüseyin'in yanı sıra yüzlerce kişi katıldı.

Filistin müzikleri eşliğinde geleneksel oyunların oynandığı düğünde küçük Ali ve babası omuzlarda taşındı.

İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimciler aleyhinde silahlı operasyonlara katılma suçlamasıyla 2004 yılı sonunda tutuklanan Hüseyin, 2008 yılında hapishanedeyken Şirin Nizal ile dini nikahla evlenmişti. Çift, İsrail'in tüm kısıtlamalarına rağmen hapishaneden sperm kaçırma yöntemiyle çocuk sahibi olmuştu.

İlk olarak 2002 yılında gündeme gelen bu yöntemin uygulanmasına, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi ve hayatını kaybeden Filistin Alimler Derneği Başkanı Hamad el-Bittavi fetva vermişti.

Sperm kaçırma yöntemiyle ilk çocuk 2012 yılında dünyaya gelmişti.