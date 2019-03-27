Son Dakika Haberleri: Parmaklıklara Sıkışan Çocuğu İtfaiye Kurtardı

Parmaklıklara Sıkışan Çocuğu İtfaiye Kurtardı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde pencerenin demir parmaklığına sıkışan 3 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Parmaklıklara Sıkışan Çocuğu İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde pencerenin demir parmaklığına sıkışan 3 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Halil Ekinci, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan evlerinin penceresinin demir parmaklıklarına sıkıştı.

Ailesi ve çevredekilerin kurtaramadığı Ekinci için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla demir parmaklıklar kesilerek çocuk bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sıkışma nedeniyle vücudunda morluklar oluşan Ekinci, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekinci'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:31 Kaynak: AA

Ekinci, Şanlıurfa, İtfaiye, Güncel
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