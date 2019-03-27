Parmaklıklara Sıkışan Çocuğu İtfaiye Kurtardı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde pencerenin demir parmaklığına sıkışan 3 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde pencerenin demir parmaklığına sıkışan 3 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.
Halil Ekinci, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan evlerinin penceresinin demir parmaklıklarına sıkıştı.
Ailesi ve çevredekilerin kurtaramadığı Ekinci için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istendi.
Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla demir parmaklıklar kesilerek çocuk bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sıkışma nedeniyle vücudunda morluklar oluşan Ekinci, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekinci'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:31 Kaynak: AA
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