Parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
28.04.2021 21:12
Parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı -Sivas'ta demir parmaklıkların arasına sıkışan yavru köpek itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kurtarıldı Sivas'ta demir parmaklıklara sıkışan yavru köpek itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kurtarıldı.
Parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
- Sivas'ta demir parmaklıkların arasına sıkışan yavru köpek itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kurtarıldı
SİVAS - Sivas'ta demir parmaklıklara sıkışan yavru köpek itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay Mısmılırmak Mahallesinde meydana geldi. Yavru bir Kangal köpeği siteyi çevreleyen demir parmaklıklardan çıkmak isterken parmaklıkların arasında sıkıştı. Köpeğin sıkıştığı yerden kurtulamadığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine giden Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri köpeği sıkıştığı yerden çıkartmayı başardı.
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