Parmakta sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Erzincan'da bir çocuk parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayınca itfaiye ekiplerince "ip sarma" yöntemi ile çıkarıldı.

Kent merkezinde ismi açıklanmayan çocuk, parmağına taktığı yüzüğü kendisi ve ailesinin çıkarmak için gösterdiği çabalar sonuç vermeyince Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne giderek yardım istedi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 10 dakikalık müdahalenin ardından çocuğun parmağına doladığı iplik sayesinde yüzüğü kaydırarak çıkardı.



Aile daha sonra yüzüğü çıkartan itfaiyecilere teşekkür etti.