Son Dakika Haberleri: Parmakta sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
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Parmakta sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

11 saat önce

Erzincan'da bir çocuk parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayınca itfaiye ekiplerince "ip sarma" yöntemi ile çıkarıldı.

Erzincan'da bir çocuk parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayınca itfaiye ekiplerince "ip sarma" yöntemi ile çıkarıldı.

Kent merkezinde ismi açıklanmayan çocuk, parmağına taktığı yüzüğü kendisi ve ailesinin çıkarmak için gösterdiği çabalar sonuç vermeyince Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne giderek yardım istedi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 10 dakikalık müdahalenin ardından çocuğun parmağına doladığı iplik sayesinde yüzüğü kaydırarak çıkardı.

Aile daha sonra yüzüğü çıkartan itfaiyecilere teşekkür etti.

Erzincan Belediyesi, Erzincan, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:57 Kaynak: AA
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