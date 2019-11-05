Parmakta sıkışan yüzüğü itfaiye eri çıkardı

Denizli'nin Çal ilçesinde bir kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye tarafından çıkartıldı.

Alınan bilgiye göre, Halime Turan, parmağına sıkışan yüzüğün rahatsızlık vermesi üzerine Çal Devlet Hastanesine başvurdu.

İlçe hastanesinden Denizli Devlet Hastanesine gitmesi istenen Turan, geç kalmaktan endişe ederek bu kez Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çal Şubesine giderek yardım istedi.

İtfaiye eri Yavuz Şimşek, Turan'ın parmağında bulunan yüzüğü iple kolay bir şekilde çıkardı.

Yüzük nedeniyle parmağında şişlik oluşan Turan, itfaiye ekiplerine teşekkür etti ve hastaneye gideceğini kaydetti.