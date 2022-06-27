Sivas'ta kent merkezinde yaşanan olayda genç bir kadın parmağına taktığı çelik yüzüğü çıkartamadı. İsminin açıklanmasını istemeyen genç kadın parmağında sıkışan yüzüğü bir türlü çıkartamayınca Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne giderek yardım istedi. Çelik olduğu için esnetilemeyen yüzük, metal motoru ile kesilerek çıkartıldı. Bu anlar cep telefonu ile kaydedildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

İtfaiye, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Parmaktan çıkmayan çelik yüzüğü itfaiye çıkarttı - Son Dakika

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