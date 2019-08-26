Son Dakika Haberleri: Parpali Kupası 2019 Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası
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Parpali Kupası 2019 Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası

1 saat önce

Arhavi Tenis Kulübü ve Cispark Çevre Tasarım iş birliğinde düzenlenen Parpali Kupası 2019 Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası başladı.

Arhavi Tenis Kulübü ve Cispark Çevre Tasarım iş birliğinde düzenlenen Parpali Kupası 2019 Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası başladı.

Beşirli Tenis Kompleksi'nde gerçekleştirilen turnuvaya, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Japonya, Polonya, İngiltere, İsrail, Irak, Yunanistan ve İran olmak üzere 9 ülkeden 6'sı kadın 37 sporcu katılıyor.

Organizasyonda, Türkiye'yi kadınlarda Büşra Ün ve Ebru Bulgurcu, erkeklerde ise Emirhan Toper, Uğur Altınel, Turan Akalın, Fatih Karataş, Ali Akbey, Hüseyin Çelik, Yusuf Çoban, Zekeriya Zor, Ömer Erkiş, Oğuzhan Güneş, Vedat Kurşun, Mehmet Demirkol, Serkan Aydoğan temsil edecek.

Turnuva, 30 Ağustos Cuma günü sona erecek.

Dereceye giren sporculara toplam 14 bin dolar para ödülü verilecek.

Türkiye, Arhavi, Tenis, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:59 Kaynak: AA
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