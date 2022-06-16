'Pars'lı uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

'Pars'lı uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltı

16.06.2022 08:46
'Pars'lı uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltı

OSMANİYE'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

OSMANİYE'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüphelilerin kimliğini belirledi. Harekete geçen ekipler, şafak vakti operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyona, narkotik ve asayiş şubeden 50 personel katıldı. Belirlenen 8 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Narkotik köpeği 'Pars' ile yapılan aramalarda bir hassas terazi, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anları ise havadan drone ile görüntülendi.


'Pars'lı uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltı
'Pars'lı uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltı
'Pars'lı uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltı
'Pars'lı uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltı
'Pars'lı uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltı
'Pars'lı uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltı
YORUMLAR
500
Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Pars'lı uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:42 Eski futbolcu ve Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım'ın yeni tarzı beğeni topladı
00:47 Notere yeni aldığı aracı için gitmişti! Çıkışta ise kaza yaptı
00:45 Portekizli futbolcu Bruma, bu kez Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
00:41 Davutoğlu, saat 23.30'u işaret etmişti! 8 dakikalık bir video paylaşarak Bahçeli'ye yönelik açıklamalarda bulundu
00:37 Akaryakıt fiyatları günden güne değişiyor! Motorine 1 lira 29 kuruş zam geldi
00:09 Maymun çiçeği virüsü Türkiye'ye yaklaştı! Gürcistan'da da ilk vaka görüldü
00:02 Kılıçdaroğlu, DBP'li Salihe Aydeniz'in polis memuruna yumruk atmasıyla ilgili ilk kez konuştu
23:34 Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine yönelik yasa teklifi komisyondan geçti
23:08 Kafesin içinde bulunan kaplanı sevmek isteyen gencin kolu koptu
22:30 7 bin yıllık Siyez buğdayı tohumunun bulunduğu iddiasına Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği'nden yalanlama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 08:51:39. #1.13#
SON DAKİKA: 'Pars'lı uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement