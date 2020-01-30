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Parti kuruluşunu erteleyen Babacan'dan yeni açıklama: Çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı
6 saat önce
Parti kuruluşunu erteleyen Babacan'dan yeni açıklama: Çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı, herkesin içi rahat olsun
Parti kuluşunu erteleyeceğini duyurması sonrası Ali Babacan'dan yeni bir açıklama geldi. AK Parti ile yollarını ayırmasının ardından yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Babacan, 'görüşmeler beklenenden çok daha fazla vakit almış, ancak büyük ölçüde tamamlanmıştır.' dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:04
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