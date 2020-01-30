Parti kuruluşunu erteleyen Babacan'dan yeni açıklama: Çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı

Parti kuluşunu erteleyeceğini duyurması sonrası Ali Babacan'dan yeni bir açıklama geldi. AK Parti ile yollarını ayırmasının ardından yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Babacan, 'görüşmeler beklenenden çok daha fazla vakit almış, ancak büyük ölçüde tamamlanmıştır.' dedi.



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