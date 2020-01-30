Parti kuruluşunu erteleyen Babacan'dan yeni açıklama: Çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Parti kuruluşunu erteleyen Babacan'dan yeni açıklama: Çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı - Son Dakika Dünya

Parti kuruluşunu erteleyen Babacan'dan yeni açıklama: Çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı

6 saat önce

Parti kuruluşunu erteleyen Babacan'dan yeni açıklama: Çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı, herkesin içi rahat olsun

Parti kuruluşunu erteleyen Babacan'dan yeni açıklama: Çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı, System.String[]

Parti kuluşunu erteleyeceğini duyurması sonrası Ali Babacan'dan yeni bir açıklama geldi. AK Parti ile yollarını ayırmasının ardından yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Babacan, 'görüşmeler beklenenden çok daha fazla vakit almış, ancak büyük ölçüde tamamlanmıştır.' dedi.


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Ali Babacan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:04 
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