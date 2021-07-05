Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray transfer için eskisi kadar istekli değil

Galatasaray, 3 kez kiraladığı Henry Onyekuru'yu bu sefer bonservisiyle almak için çalışmalarını sürdürüyordu. Ancak Nijeryalı futbolcuyla ilgili Fatih Terim'in kulağına giden bazı olaylar bu transferde sarı-kırmızılıları isteksizleştirdi.

3 MİLYON EURO ÜST LİMİT KOYULDU

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Karagümrük maçı öncesi annesinin cenazesine gitmesi olduğu ortaya çıktı. Nijeryalı oyuncusunun ülkesinden dönmeden bir de parti yaptığını öğrenen teknik direktör Fatih Terim, şampiyonluk sürecinde öğrencisinin "kaçamak yaptığını" duyunca kızmıştı. Ardından oynanan 8 maçın sadece birinde ilk 11'de yer alan 24 yaşındaki oyuncu için İmparator, Onyekuru için 3 milyon euro üst limit koyulması yönünde yönetime rapor verdiği kaydedildi.