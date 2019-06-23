"Partiler ve adaylar hala AA'yı referans alıyor"
1 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bugün gösterdi ki seçim sonuçlarında partiler ve adaylar hala AA'yı referans alıyor.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:24 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, "Bugün gösterdi ki seçim sonuçlarında partiler ve adaylar hala AA'yı referans alıyor." ifadesini kullandı.
Varank, Anadolu Ajansının seçim sürecinde yaptığı yayınlara ilişkin, Twitter
hesabından paylaşımda bulundu.
Seçim yayıncılığının zor olduğunu belirten Varank, "Devletin ajansını ve onun fedakar çalışanlarını temelsiz şekilde acımasızca eleştirmek çoğu zaman insaf sınırlarını zorluyor. Bugün gösterdi ki seçim sonuçlarında partiler ve adaylar hala AA'yı referans alıyor." değerlendirmesinde bulundu.
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