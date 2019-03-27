Partiler Yumuşadı, Fransa İknaya Geliyor

ALMANYA'da hükümet, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Yemen'deki iç savaş nedeniyle kamuoyundan gelen yüksek baskı üzerine, Suudi Arabistan'a silah satışını durdurdu.

ALMANYA'da hükümet, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Yemen'deki iç savaş nedeniyle kamuoyundan gelen yüksek baskı üzerine, Suudi Arabistan'a silah satışını durdurdu. Ancak bu yasağın ne kadar süreceği sorusu hep gündemi meşgul etti. Yasaktan, Fransa ve İngiltere de olumsuz etkileniyor. İki ülke, Almanya ile ortak üretilen silahları yasak nedeniyle Suudi Arabistan'a satamıyor. Çarşamba günü Başbakan Angela Merkel ve bazı bakanların üyesi olduğu Federal Güvenlik Konseyi, silah yasağını görüşecek. Konsey, silah ihracatı yasağıyla bloke edilen AB ortak projelerine izin verilmesini karara bağlayacak.



SPD VAZGEÇECEK Mİ?



Silah satışı yasağını savunan hükümet ortağı SPD'nin ise Almanya'nın AB ile yüzde 10-20 katıldığı ortak projjelere izin vermek için tam bir silah yasağından vazgeçmeye hazır olduğu belirtildi. SPD Lideri Andrea Nahles hafta sonu Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleriyle ilgili seçim programını tanıtırken, Suudi Arabistan'a silah ambargosu konulmasını talep etmişti.



SPD Dış politika sözcüsü Nils Schmid, tartışmalar üzerine, "SPD, AB ile ortak projelerin çözümüne engel olmaz" dedi. Hükümetin büyük ortağı CDU/CSU Dış Politika Sözcüsü Jürgen Hardt ise koalisyonun silah yasağı konusunda bir uzlaşma yolunda olduğu mesajını verdi. Ancak SPD Grup Başkan Yardımcısı Rolf Mützenich silah ihracatı yasağında partisini kararlı durmaya çağırdı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean Lves Le Drian'in, çarşamba günü yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında silah satışı yasağının kaldırılmasından yana konuşma yapması bekleniyor.

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