Partilerden MHP'ye Kurban Bayramı ziyareti
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Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında Anavatan Partisi ve Saadet Partisi heyetleri MHP'ye ziyarette bulundu.
Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında Anavatan Partisi ve Saadet Partisi heyetleri MHP'ye ziyarette bulundu. Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 12:32 Kaynak: İHA
MHP Genel Merkezinde konukları, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Merkez Yürütme Kurulu üyeleri Merve Menekşe ve Necmi Yıldırım karşıladı.
Milliyetçi Hareket Partisi'ne dördüncü olarak, Genel Sekreter Ahmet Kabakçı, Genel Başkan Yardımcısı Semih Narlı ve Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Gürkan'dan oluşan Anavatan Partisi heyeti ziyarette bulundu. Beşinci olarak ise Genel Başkan Yardımcıları Fatih Aydın, Hüseyin Hacı Abdullahoğlu ve GİK üyesi Selçuk Aydın'dan oluşan Saadet Partili heyet MHP'ye ziyarette bulundu. - ANKARA
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