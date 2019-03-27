Son Dakika Haberleri: Partilerin Afişlerini Yırtan Şahıs Suç Aletiyle Yakalandı

Partilerin Afişlerini Yırtan Şahıs Suç Aletiyle Yakalandı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde siyasi faaliyet yürüten partilerin afişlerini yırttığı iddiasıyla bir kişi yakalandı.

Partilerin Afişlerini Yırtan Şahıs Suç Aletiyle Yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde siyasi faaliyet yürüten partilerin afişlerini yırttığı iddiasıyla bir kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Basın yayın organlarında, Çerkezköy ilçesinde siyasi faaliyet yürüten bazı partilere ait afişlere zarar verildiği yönünde çıkan haberlere ilişkin, kamuoyuna açıklama yapma gereği duyulmuştur. Çerkezköy İlçesinde yer alan ve seçim faaliyetleri dolayısıyla asılı bulunan, bazı siyasi partilere ait afiş ve pankartlara zarar verildiğinin tespiti üzerine harekete geçen ekiplerimiz, kovalamaca sonucu pankart ve afişlere zarar veren M.A. isimli şahsı suç aleti ile birlikte çok geçmeden yakalamıştır. Konu ile ilgili olarak yakalanan şahıs hakkında adli makamların talimatları gereği, 298 sayılı seçim kanununa muhalefet suçundan işlem başlatılmıştır. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü olarak İlimiz genelinde 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerin huzurlu bir ortamda gerçekleştirilebilmesi için gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:52 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Çerkezköy, 3. Sayfa
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