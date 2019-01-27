Partilerin Oy Pusulasındaki Yerleri Belli Oldu
40 dakika önce
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri belli oldu.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri belli oldu.
Yüksek Seçim Kurulunda çekilen kuraya göre, AK Parti 8, CHP
7, MHP
10, İYİ Parti
11, HDP
12 ve Saadet Partisi
1. sırada yer aldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:26 Kaynak: İHA
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