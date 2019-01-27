Son Dakika Haberleri: Partilerin Oy Pusulasındaki Yerleri Belli Oldu

Partilerin Oy Pusulasındaki Yerleri Belli Oldu

40 dakika önce

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri belli oldu.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri belli oldu.

Yüksek Seçim Kurulunda çekilen kuraya göre, AK Parti 8, CHP 7, MHP 10, İYİ Parti 11, HDP 12 ve Saadet Partisi 1. sırada yer aldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:26 Kaynak: İHA

MHP, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'de İzmir Adayı Olarak Tunç Soyer'in İsmi MYK'ya Sunuldu İYİ Partili Belediye Başkanı'ndan Partisine Sert CHP Uyarısı: Aday Olacak Başka Kapı Buluruz

Son Dakika! Partilerin Oy Pusulasındaki Yeri Belli Oldu Son Dakika! Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan ABD ve Avrupa'ya Yaylım Ateşi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 15:06:15. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Partilerin Oy Pusulasındaki Yerleri Belli Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]