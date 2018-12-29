Partimiz Olmasaydı Necip Rezak Seçimleri Kazanırdı"

KUALA Malezya
Başbakanı Mahathir Muhammed, "Birleşik Malay Yerli Partisi (BERSATU) kurulmuş olmasaydı, genel seçimleri Necip (Rezak) kazanırdı." dedi.
Mahathir, Başbakanlık
ofisinde medya kuruluşlarına siyasi gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Liderliğini yaptığı BERSATU'nun iktidarı oluşturan Umut İttifakı (PH) koalisyonunun önemli bir parçası olduğunu belirten Mahathir, "Malaylar kendi haklarını koruyacak güçlü bir parti arıyorlar. Bunu sağlayacak en iyi parti BERSATU'dur." diye konuştu.
Mahathir, muhalefetteki Birleşik Malay Ulusal Organizasyonunun (UMNO) artık bir işlevinin kalmadığını vurgulayarak, eski Başbakan Necip Rezak
'a hitaben, "UMNO'nun prensiplerini asla desteklemiyor. Bu yüzden UMNO üyelerinin çoğu partilerinden ayrılıp bize katılmak istiyor." ifadelerini kullandı.
Eski UMNO üyelerinin hepsini partisine kabul etmeyeceğinin altını çizen Mahathir, "Parti liderlerini kabul etmeye niyetimiz yok. Onun dışında üye olmak isteyenlere ise önce UMNO'dan istifa edip bağımsız milletvekili olmalarını şart koşuyoruz. Hükümete katkı sağlayacaklarını gördükten sonra partimize üyelik başvurularını kabul ederiz." değerlendirmesinde bulundu.
"BERSATU olmasaydı seçimleri Necip kazanırdı"
Başbakan Mahathir, 9 Mayıs genel seçimlerinde Malayların BERSATU partisine verdiği oyların seçim sonuçlarını etkilediğini öne sürerek, "Biz Malayları kendi bünyemizde toplamasaydık kaybederdik. BERSATU kurulmuş olmasaydı, gayet eminim ki 14. genel seçimleri Necip kazanırdı." diye konuştu.
Mevcut yönetimin, eski hükümetin verdiği zararların kısa zamanda üstesinden gelebildiğini hatırlatan Mahathir, "Önceki hükümet gibi yolsuzluğa dair şikayetler işitmiyoruz. İnsanımız artık daha özgür ve rahat hissediyor. Halkımıza güven verdik. Bunlar Necip'in hükümetine kıyasla büyük başarı değil midir?" dedi.
Mahathir, kabinesinin performansından memnun olduğunu dile getirerek, yakın zamanda kabine değişikliği olacağına dair iddiaları yalanladı.