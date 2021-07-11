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PARTİNİN İLÇE BAŞKANLIĞI ÇADIRDA KURULDU - Son Dakika

PARTİNİN İLÇE BAŞKANLIĞI ÇADIRDA KURULDU

11.07.2021 09:58

ROMANLARIN bir araya gelerek kurduğu Güzel Parti, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ilçe binasını çadırda kurdu.

ROMANLARIN bir araya gelerek kurduğu Güzel Parti, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ilçe binasını çadırda kurdu. Güzel Parti Genel Başkanı Hüseyin Akbulut ilçe merkezinde bina fiyatlarının kendilerine yüksek geldiği için çadırda ilçe binasını kurduklarını ve siyasi çalışmaları çadırda sürdürdüklerini söyledi.

Türkiye'de dernek çatıları altında seslerini duyurmaya çalışan Romanlar geçen yıl bir araya gelerek 'Güzel Parti' adıyla siyasi parti kurdu. Genel başkanlık görevini Hüseyin Akbulut'un yaptığı ve örgütlenme çalışmalarının sürdürüldüğü Güzel Parti'de Kandıra ilçe binası çadırda kuruldu. Romanların yoğun olarak yaşadığı Akdurak Mahallesi'nde ilçe başkanlığı çadırda hizmet veriyor. Pandemi nedeniyle örgütlenme konusunda geciktiklerini söyleyen Hüseyin Akbulut, Bizim maddi sorunlarımız çok var. Dolayısıyla örgütlenmede sıkıntı yaşıyorduk. Kandıra ilçesine atadığımızda arkadaşlarımız çarşıdan bir yeri kiralamaya gittiklerinde çok pahalı olduğunu söylediler. Kendileri de çadırda yaşadıkları için bir çadırı ilçe binası haline getirebilir miyiz diye bize sordular. Biz de olur dedik. Amacımız partimizin örgütlenmesi ve buradaki insanların sorunlarını bize bildirmesi. Bu nedenle 'Çadırı da ilçe binası haline getirebilirsiniz' dedik dedi.

'BARAJI AŞACAK BİR KİTLEYE SAHİBİZ'

Balıkesir'de de çadır kurmak isteyenler olduğunu ifade eden Akbulut, şöyle konuştu

Kandıra'da yapılan bu olay duyulunca dün de Balıkesir'den aradılar, 'Bizim de gücümüz yok biz de çadırı ilçe binası yapabilir miyiz' diye sordular, biz de bu akşam bir toplantı yapacağız MKYK üyelerimizle, bu konu hakkında fikir alışverişi yapacağız. Fakat bu fikre ben sıcak bakıyorum. Çünkü bizim paramız yok, paramız olmadığı için de bu yolu seçtik. Biz barajı aşacak bir kitleye sahibiz. 10 milyondan fazla bir nüfusumuz var, bunu oya böldüğümüz zaman 7 milyon seçmenimiz oluyor. Bu seçmende 1 milyonu kaçırsak geriye 6 milyon seçmen kalıyor. 6 milyon gibi oy sayısıyla da yüzde 12-13 oy bandını yakalayabiliriz. En az 75-80 milletvekiliyle Güzel Parti mecliste Romanları temsil edecektir.

'KİTLESEL BİR OYUMUZ VAR'

Çadırda teşkilatlanma yapacaklarını söylediklerinde çok şaşırdığını belirten Güzel Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Sepetçioğlu, Kandıra'da yaşayan kardeşlerimiz teşkilatlanmada olacaklarını söylediler ve kendilerinin binaları olmadığını belirttiler. Çadırda böyle bir teşkilatlanma yapacaklarını söyleyince ben ilk olarak çok şaşırdım. Hele bu dönemde böyle bir fikir şaşırtıcı geldi. Kendilerinin yanına gelip dolaşınca bu durumla karşılaştık. Önümüzde seçimler var inşallah Güzel Parti olarak iyi birlik olacağız. Çünkü kitlesel bir oyumuz var. Genel başkanımız kimsenin yapamadığını yaparak bizi bir araya getirdi. İnşallah en iyi sonucu alarak meclise gireceğiz dedi.

PARTİNİN İLÇE BAŞKANLIĞI ÇADIRDA KURULDU
PARTİNİN İLÇE BAŞKANLIĞI ÇADIRDA KURULDU
PARTİNİN İLÇE BAŞKANLIĞI ÇADIRDA KURULDU
PARTİNİN İLÇE BAŞKANLIĞI ÇADIRDA KURULDU
PARTİNİN İLÇE BAŞKANLIĞI ÇADIRDA KURULDU
PARTİNİN İLÇE BAŞKANLIĞI ÇADIRDA KURULDU
PARTİNİN İLÇE BAŞKANLIĞI ÇADIRDA KURULDU
PARTİNİN İLÇE BAŞKANLIĞI ÇADIRDA KURULDU
PARTİNİN İLÇE BAŞKANLIĞI ÇADIRDA KURULDU

Pandemi, Türkiye, Kocaeli, Kandıra, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika PARTİNİN İLÇE BAŞKANLIĞI ÇADIRDA KURULDU - Son Dakika


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