Son Dakika Haberleri: Partinin Kapısına Kilit Vurulması Söz Konusu Değil"

Partinin Kapısına Kilit Vurulması Söz Konusu Değil"

1 saat önce

CHP Marmaris İlçe Başkanlığından istifa eden Tolga Akbay, ilçe yönetimi olarak görevlerinden ve partilerinden ayrılmalarının ardından, "partililerin sokakta kaldığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Partinin kapısına kilit vurulması söz konusu değil. Partide görevlimiz var." dedi.

Partinin Kapısına Kilit Vurulması Söz Konusu Değil
CHP Marmaris İlçe Başkanlığından istifa eden Tolga Akbay, ilçe yönetimi olarak görevlerinden ve partilerinden ayrılmalarının ardından, "partililerin sokakta kaldığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Partinin kapısına kilit vurulması söz konusu değil. Partide görevlimiz var." dedi.

Akbay, bugün yaşanan istifalar sonrası "Partiye kilit vurulduğu" iddiaları üzerine AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İl Başkanlığının, gün içindeki istifalara ilişkin dilekçelerin acilen gönderilmesini istediğini, bunun üzerine nöbetçi yönetim kurulu üyesinin, binadaki cihazın bozuk olması nedeniyle bunları fakslamak için dışarıya çıkmak zorunda kaldığını aktaran Akbay, söz konusu iddiaların da buradan kaynaklandığını belirtti.

Bazı partililer binaya geldiği sırada görevlinin dışarıda bulunduğunu anlatan Akbay, "Partinin kapısına kilit vurulması söz konusu değil. Partide görevlimiz var. Görevlimiz istifaları fakslamak için dışarıya çıktığı için partide başka yönetici olmadığından dolayı mecburen partiyi kilitlemek zorunda kalmış. Burada art niyet yoktur." diye konuştu.

İstifa etseler dahi sorumlulukları ve yapmaları gereken son görevleri olduğunu hatırlatan Akbay, "İl başkanlığınca kayyum ya da görevlendirme olarak atanan isimler tarafımıza bildirildikten sonra anahtar ve evrak teslimi yapılacak." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:59 Kaynak: AA

Marmaris, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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