Son Dakika Haberleri: Partisince Aday Gösterilmediği İlçeyi, Bağımsız Kazandı

Partisince Aday Gösterilmediği İlçeyi, Bağımsız Kazandı

48 dakika önce

TRABZON'un Hayrat ilçesinde yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, 3 dönem belediye başkanlığı yapan ve AK Parti tarafından yeniden aday gösterilmediği seçimlere bağımsız olarak giren Mehmet Nuhoğlu kazandı.

Partisince Aday Gösterilmediği İlçeyi, Bağımsız Kazandı, System.String[]
TRABZON'un Hayrat ilçesinde yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, 3 dönem belediye başkanlığı yapan ve AK Parti tarafından yeniden aday gösterilmediği seçimlere bağımsız olarak giren Mehmet Nuhoğlu kazandı.

Hayrat ilçesinde yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, bağımsız aday Mehmet Nuhoğlu kazandı. İlçede AK Parti'den 3 dönem belediye başkanlığı yapan ve partisince aday gösterilmemesi üzerine seçimlere bağımsız olarak giren Mehmet Nuhoğlu, seçimleri kazandı. Nuhoğlu'nun karşısında seçimlere giren Cumhur İttifakı adayı AK Parti'li Salih Öztel ikinci oldu.

Nuhoğlu, 2014 yerel seçimlerde Türkiye'de ilçeler bazında, yüzde 82,72 oy oranıyla rekor kırmıştı. 

- Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:00 Kaynak: DHA

Trabzon, Mehmet Nuhoğlu, AK Parti, Politika
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