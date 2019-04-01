Partisince Aday Gösterilmediği İlçeyi, Bağımsız Kazandı
48 dakika önce
TRABZON'un Hayrat ilçesinde yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, 3 dönem belediye başkanlığı yapan ve AK Parti tarafından yeniden aday gösterilmediği seçimlere bağımsız olarak giren Mehmet Nuhoğlu kazandı.
TRABZON'un Hayrat
ilçesinde yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, 3 dönem belediye başkanlığı yapan ve AK Parti
tarafından yeniden aday gösterilmediği seçimlere bağımsız olarak giren Mehmet Nuhoğlu
kazandı.
Hayrat ilçesinde yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, bağımsız aday Mehmet Nuhoğlu kazandı. İlçede AK Parti'den 3 dönem belediye başkanlığı yapan ve partisince aday gösterilmemesi üzerine seçimlere bağımsız olarak giren Mehmet Nuhoğlu, seçimleri kazandı. Nuhoğlu'nun karşısında seçimlere giren Cumhur İttifakı adayı AK Parti'li Salih Öztel
ikinci oldu.
Nuhoğlu, 2014 yerel seçimlerde Türkiye
'de ilçeler bazında, yüzde 82,72 oy oranıyla rekor kırmıştı.
- Trabzon
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:00 Kaynak: DHA
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