Partisinden istifa eden CHP'li eski belediye meclis üyesi AK Parti'ye katıldı - Son Dakika

Partisinden istifa eden CHP'li eski belediye meclis üyesi AK Parti'ye katıldı

Mersin'de yaklaşık 1.5 ay önce partisinden istifa eden Akdeniz Belediyesi'nin CHP'li eski belediye meclis üyesi Süleyman Kahraman, törenle AK Parti'ye katıldı.

Mersin'de yaklaşık 1.5 ay önce partisinden istifa eden Akdeniz Belediyesi'nin CHP'li eski belediye meclis üyesi Süleyman Kahraman, törenle AK Parti'ye katıldı.

İlk maçında 3 penaltı kurtaran 16 yaşındaki Isenko, takımını finale çıkardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu
Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti


İl Başkanlığındaki törende konuşan AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, herhangi bir siyasi partiden meclis üyesi transferi yapmadıklarını ve yapmayacaklarını vurgulayarak, "Kendileri zaten 1.5 ay önce partisinden istifa etmişti. İstifasının nedeni de Akdeniz ilçesindeki hizmetleri gördüğünden ve hemşehrilerine daha iyi hizmet edeceğini düşündüğünden dolayı AK Parti saflarında siyaset yapmayı kendileri uygun görmüştür. Bundan sonraki siyasi yaşamında başarılar diyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz devam etsin. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.


Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da Süleyman Kahraman'ın bir süre önce başka bir partiden istifa ederek bağımsız kaldığını hatırlatarak, "Akdeniz'de yaptığımız hizmetler ve halkla olan ilişkilerimiz doğrultusunda kendisi bağımsız üye iken, 'Başkanım ben sizinle beraber yürümek istiyorum, verdiğim sözleri sizlerle birlikte tutmak istiyorum, Akdeniz'e hizmet etmek istiyorum' dedi. Ben de bunları yetkili kurullarımıza aktardıktan sonra ve gerekli onayları aldıktan sonra Süleyman Kahraman kardeşimizi 2 gün önce itibariyle hem partiye üye yaptırdık hem de belediyeye dilekçesini verdi ve şu andan itibaren de AK Parti grubuna katılmış oldu. Beraberce güzel hizmetler yapacağımıza inanıyorum. Genç bir kardeşimiz, vizyonu olan, dinamik bir kardeşimiz. İnşallah onun enerjisi bize geçecek ve bizde de bir sinerjiye dönüşecek, Akdeniz'de hep beraber güzel işler yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.


AK Parti'ye katılan Süleyman Kahraman ise "İnşallah hep birlikte Mustafa Gültak Başkanımızın liderliğinde güzel çalışmalar yapacağımızı düşünüyorum. Gerçekten hizmetten yana karar verdiğimi düşünüyorum, hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından Kahraman'a rozetini, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ile AK Parti Akdeniz İlçe Başkanı Emin Genç taktı. - MERSİN

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Akdeniz, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 04:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Partisinden istifa eden CHP'li eski belediye meclis üyesi AK Parti'ye katıldı - Son Dakika

Son Dakika

23:03 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu 22:36 Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti 21:46 Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz? 21:38 Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı 21:14 Marmaris'te tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu 19:41 Şüpheli kovalarken düşüp yaralanan polis hayatını kaybetti 19:25 5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir 19:12 Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti 18:22 "Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı 17:48 Emniyeti bombalayan darbeci pilot savunma yaptı: Darbe girişiminde yer almadım 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 13:20 Son dakika: Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi 12:27 Motosikletli magandalar, hızla akan trafikte dans edip birbirine tekme attı
İlk maçında 3 penaltı kurtaran 16 yaşındaki Isenko, takımını finale çıkardı
22:55
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu
22:49
Kulisleri hareketlendiren fotoğraf! Necati Şaşmaz siyasete mi giriyor?
22:39
Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti
22:27
Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti
22:13
Son Dakika: Beşiktaş, 2 futbolcunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.
21:45
Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
21:38
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'nin sosyal medyadaki Stuttgart paylaşımı dikkat çekti
21:36
Ortaköy viyadüğünde motosikletteki yolcu, bir eliyle valiz diğer eliyle kutu taşıdı
21:18
Juventus'lu Ronaldo, Lecce maçı öncesi 130 milyon TL'lik yatında yaptığı tatille stres attı
21:14
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 23:09:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Partisinden istifa eden CHP'li eski belediye meclis üyesi AK Parti'ye katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]