Partisinden istifa eden CHP'li eski belediye meclis üyesi AK Parti'ye katıldı - Son Dakika

Partisinden istifa eden CHP'li eski belediye meclis üyesi AK Parti'ye katıldı

Partisinden istifa eden CHP'li eski belediye meclis üyesi AK Parti'ye katıldı -Mersin'de yaklaşık 1.5 ay önce partisinden istifa eden Akdeniz Belediyesi'nin CHP'li eski belediye meclis üyesi Süleyman Kahraman, törenle AK Parti'ye katıldı Mersin'de yaklaşık 1.

Partisinden istifa eden CHP'li eski belediye meclis üyesi AK Parti'ye katıldı

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- Mersin'de yaklaşık 1.5 ay önce partisinden istifa eden Akdeniz Belediyesi'nin CHP'li eski belediye meclis üyesi Süleyman Kahraman, törenle AK Parti'ye katıldı

MERSİN - Mersin'de yaklaşık 1.5 ay önce partisinden istifa eden Akdeniz Belediyesi'nin CHP'li eski belediye meclis üyesi Süleyman Kahraman, törenle AK Parti'ye katıldı.

İl Başkanlığındaki törende konuşan AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, her hangi bir siyasi partiden meclis üyesi transferi yapmadıklarını ve yapmayacaklarını vurgulayarak, "Kendileri zaten 1.5 ay önce partisinden istifa etmişti. İstifasının nedeni de Akdeniz ilçesindeki hizmetleri gördüğünden ve hemşerilerine daha iyi hizmet edeceğini düşündüğünden dolayı AK Parti saflarında siyaset yapmayı kendileri uygun görmüştür. Bundan sonraki siyasi yaşamında başarılar diyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimiz devam etsin. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da Süleyman Kahraman'ın bir süre önce başka bir partiden istifa ederek bağımsız kaldığını hatırlatarak, "Akdeniz'de yaptığımız hizmetler ve halkla olan ilişkilerimiz doğrultusunda kendisi bağımsız üye iken, 'Başkanım ben sizinle beraber yürümek istiyorum, verdiğim sözleri sizlerle birlikte tutmak istiyorum, Akdeniz'e hizmet etmek istiyorum' dedi. Ben de bunları yetkili kurullarımıza aktardıktan sonra ve gerekli onayları aldıktan sonra Süleyman Kahraman kardeşimizi 2 gün önce itibariyle hem partiye üye yaptırdık hem de belediyeye dilekçesini verdi ve şu andan itibaren de AK Parti grubuna katılmış oldu. Beraberce güzel hizmetler yapacağımıza inanıyorum. Genç bir kardeşimiz, vizyonu olan, dinamik bir kardeşimiz. İnşallah onun enerjisi bize geçecek ve bizde de bir sinerjiye dönüşecek, Akdeniz'de hep beraber güzel işler yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

AK Parti'ye katılan Süleyman Kahraman ise "İnşallah hep birlikte Mustafa Gültak Başkanımızın liderliğinde güzel çalışmalar yapacağımızı düşünüyorum. Gerçekten hizmetten yana karar verdiğimi düşünüyorum, hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kahraman'a rozetini, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ile AK Parti Akdeniz İlçe Başkanı Emin Genç taktı.

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Akdeniz, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 05:01 Kaynak: İHA

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