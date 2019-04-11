Son Dakika Haberleri: Partisinin "Kabul Etmiyoruz" Açıklamasına Rağmen Mazbatasını Aldı

Partisinin "Kabul Etmiyoruz" Açıklamasına Rağmen Mazbatasını Aldı

1 saat önce

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Rüstemgedik beldesinde belediye başkanlığını kazanan CHP adayı Fikret Hamarat'ın "seçilme yeterliliği taşımadığı" gerekçesiyle alamadığı mazbata, ikinci sıradaki HDP adayı Salih İlhan'a verildi.

Partisinin
Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Rüstemgedik beldesinde belediye başkanlığını kazanan CHP adayı Fikret Hamarat'ın "seçilme yeterliliği taşımadığı" gerekçesiyle alamadığı mazbata, ikinci sıradaki HDP adayı Salih İlhan'a verildi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Rüstemgedik beldesinde belediye başkanlığını CHP adayı Fikret Hamarat 514 oyla kazandı ancak Yüksek Seçim Kurulu (YSK) "seçilme yeterliliği taşımadığı" gerekçesiyle mazbatanın Hamarat'ın yerine seçimi 491 oyla ikinci sırada tamamlayan HDP adayı İlhan'a verilmesini kararlaştırdı.

Bunun üzerine HDP'nin resmi Twitter hesabından "Kabul etmiyoruz" başlığıyla yapılan açıklamada, "Muş Rüstemgedik beldesinde seçilen CHP adayına adli sicil kaydı nedeniyle mazbatası verilmedi. YSK, ikinci sıradaki HDP adayına mazbata verilmesine karar verdi. İlkesel olarak kabul etmiyoruz. Halkın seçtiğini YSK bu şekilde iptal edemez. Burada seçim yenilenmelidir." ifadesine yer verildi.

HDP'nin adayı İlhan ise bugün İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasını aldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:54 Kaynak: AA
Politika
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