CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun YSK iddiasına AK Parti'den cevap: Bunu topluma izah etmeleri lazım

Sığınmacılar konusu Türkiye gündeminde yerini korumaya devam ederken, seçimlere kısa bir süre kala yabancı uyruklu kaç kişinin oy kullanacağı siyasette tartışma konusu olmaya devam ediyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde de yok, her bir seçmeni, ilk kez sandığa gidip oy kullanacak seçmenleri de biliyoruz, evlerini, adreslerini de biliyoruz, doğum yerlerine de bakıyoruz. Suriye doğumlu, Afganistan doğumlu, hepsine bakıyoruz, dolayısıyla kimlere vatandaşlık verildiğini de oradan çıkarabiliyoruz." açıklamasında bulundu.

"KILIÇDAROĞLU, BU BİLGİLERE NASIL ERİŞTİ?"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunarak Kılıçdaroğlu'nun bu ifadeleri hakkında konuştu. Çelik, "Herkesin sağduyulu olması gerekir. YSK'nın elinde olmayan bilgilere Sayın Kılıçdaroğlu nasıl erişti? Bunu nasıl gerçekleştirdi? Bunun koruması nasıl gerçekleşiyor? Bundan bahsettiği zaman bütün bunlarla ilgili bir açıklama ihtiyacı ortaya çıkıyor. YSK'nın elinde olmayan bir veriye erişmek zaten sorunlu bir ifade. Bunu topluma izah etmeleri lazım" dedi.

Ömer Çelik'in MKYK sonrası açıklamalarından satırbaşları;

"Emniyet güçleri, adliyemiz görevinin başındadır. Türkiye güvenli bir ülkedir. Vatandaşlarımız arasında herhangi bir şekilde nifak çıkarmak ve vatandaşlarımıza zarar vermek isteyenlere karşı en kararlı cevap hukuk dairesi içerisinde verilecektir. Muharrem ayı içerisindeyiz. Muharrem ayında bu saldırıların meydana gelmesinin de bu provokasyonları amaçlayanlar açısından planlı olduğu görülüyor."

"ERDOĞAN CEMEVİNİ ZİYARET EDECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cemevini ziyaret edeceğini belirten Çelik, "Kardeşlik sofrası etrafında lokmalar paylaşılacak. Ortadoğu'da ve dünyada bu kapsayıcılıkla yaklaşılan bir ülke ve liderlik olmadığını o dönemde ifade etmiştim. Netice itibarıyla yaptığımız işi iyi yapmak çerçevesinde sorumluluğumuz devam edecek. Amaçlarının ne olduğunu biliyoruz, izin vermeyiz. Her kesimden arkadaşlarımızla birlikte birlik, dirlik duygumuzu korumaya ve güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu saldırıdan sonra Alevi vakıfları çok güzel bildiri yayınladılar. Dediler ki; 'Gelin hep birlikte bu topraklardan dünyaya verilecek bir mesaj olarak, her türlü nefret suçuna karşı birlikte karşı duralım. Ortak bir tepki koyalım' dediler. Bu davete canı gönülden icabet ediyoruz" dedi.

GAZETECİ LATİF ŞİMŞEK'E SALDIRI

Gazeteci Latif Şimşek'e yapılan saldırıya da tepki gösteren Çelik, "Bir programda tansiyon yükselebilir. Gazeteciye şiddet uygulanması gibi bir barbarlık büyük bir vandallıktır. Saldırıyı şiddetle lanetliyoruz." dedi.

Türkiye'nin geçmişte daha iyi olduğu söylemlerinin gerçeklikle örtüşmediğini ifade eden Çelik, "Türkiye Cumhuriyeti gözbebeğimizdir. Dolayısıyla onun güçlenmesi için hangi kesimden olursa olsun ortaya koyulacak her çabayı takdirle karşıladığımızı belirtmek isterim. Türkiye tarihinin bir de öbür tarafı var. Darbeler, vesayetler gibisinden. Bu dönemler de yaşandı. Türkiye Türkiye'dir ve bütün tarihiyle bizimdir. Birilerinin bu mukayeseyi yaparken neyi kastettiğini de iyi anlamamız gerekiyor. 'Eski Türkiye şöyleydi, yeni Türkiye kötüydü' derken anlatmak istedikleri şu, vesayet Türkiyesi iyiydi" ifadelerini kullandı.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Tahıl koridoru anlaşması ile ilgili de konuşan Çelik, "Dünyada gündem haline gelen iki şey var; gıda krizi ve enerji krizi. Dünya büyük bir krizin eşiğinden döndü. Ciddi bir aksaklık olmadan süreç işliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu ortaya koyarken, 'Bu anlaşmanın hiçbir önemi yok' gibisinden konuşan birileri bir takım fikirler ortaya koymuştu. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza tebrikler gelmeye devam ediyor. Soçi'de Putin, Sayın Cumhurbaşkanımızı tebrik etmişti. Türkiye her zaman diplomatik çözüm üreten bir odak olmuştur. Türkiye takdir ediliyor" diye konuştu.

YAŞ KARARLARI

YAŞ kararlarına yönelik eleştirilere yanıt veren Çelik, "Bunlar önceki kararları da eleştiriyor. Helalleşmeden bahsedenler, bu sözlerle hiçbir şekilde yüzleşerek helalleşme kapısı açmaya çalışmıyorlar. Arzu ettikleri şey, anayasal düzene bağlı güçlü bir ordu değil. Siyasete müdahale eden bir ordu istiyorlar. Maalesef birileri her vesileyle bu Yassıada zihniyetini diriltme peşinde koşuyor" dedi.

SURİYE'YE OLASI OPERASYON

Suriye'ye yapılması gündemde olan harekatla ilgili de Çelik, "Türkiye'nin Suriye'ye dönük askeri operasyonları birileri tarafından sürekli olarak, birtakım devletler tarafından ne zaman Cumhurbaşkanımız, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' mottosuyla bu talimatı vermeye kalksa, bazı ülkeler Türkiye'nin terör örgütlerine karşı yapacağı askeri operasyonlardan endişe duyuyorlar. Ama Türk askerinin hedef alınmasından herhangi bir kaygı duymuyorsunuz" şeklinde konuştu.

YUNANİSTAN'A SERT TEPKİ

Çelik, "Batı Trakya'da Lozan Antlaşması'nı ihlal eden Türk azınlığa karşı ihlalleri kınıyoruz" diyerek, "Lozan'ın 40. maddesi, Türk azınlığın orada kendi okullarını, hayır kurumlarını kurmasını, kendi müftülerini seçmesini garanti altına alıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze saldırısını lanetlediklerini belirten Çelik, Mescid-i Aksa'nın statüsünün değiştirilmesinin kabul edilmez olduğunu kaydetti.