AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Doğu Perinçek'in Hz. Muhammed'le ilgili sözlerine tepki: Hadsizlik - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Doğu Perinçek'in Hz. Muhammed'le ilgili sözlerine tepki: Hadsizlik

01.09.2022 19:40
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Doğu Perinçek'in Hz. Muhammed'le ilgili sözlerine tepki: Hadsizlik

Partisinin MYK toplantısının ardından açıklamalar yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in "Hz. Muhammed yılda 40 kişiyi buldu, hiç olmazsa biz 40 bin kişiyi bulduk. Hz. Muhammed'den çok ileri bir noktadayız" sözlerine tepki gösterdi. Çelik, "Bir siyasi parti, kendi faaliyetini Hz. Muhammed ile yarıştırmak gibi bir tutum içine giriyorsa bu haddini bilmezliktir" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı bir canlı yayında Hz. Muhammed'le ilgili tepki çeken ifadeler kullandı. Perinçek, partisini Hz. Muhammed ile karşılaştırıp, "Hz. Muhammed Mekke'de tebliğde bulunduğunda kaç kişi ona biat etti? 1 yılda 40 kişiyi buldu, hiç olmazsa biz 40 bin kişiyi bulduk. Hz. Muhammed'den çok ileri bir noktadayız" dedi.

SÖZLERİ BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Bu sözleri sarf ettiği sırada Perinçek'in gülmesi ve dinleyicilerin alkışlaması dikkat çekti. Söz konusu ifadeler sosyal medyada ise büyük tepki çekti.

AK Parti'den Doğu Perinçek'in Hz. Muhammed'le ilgili sözlerine tepki: Hadsizlik

"MANTIKSIZ VE AKIL DIŞI"

Konuyla ilgili AK Parti MYK Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Doğu Perinçek'in sözü baştan aşağı yanlış bir söz. Bir siyasi partinin kendisini Hz. Muhammed ile mukayese etmesi kadar mantıksız ve akıldışı bir şey söz konusu olamaz. Kim ya da hangi parti olduğu önemli değil. Bir siyasi parti, kendi faaliyetini Hz. Muhammed ile yarıştırmak gibi bir tutum içine giriyorsa bu haddini bilmezliktir" dedi.

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Doğu Perinçek, Ömer Çelik, AK Parti, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Doğu Perinçek'in Hz. Muhammed'le ilgili sözlerine tepki: Hadsizlik - Son Dakika
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