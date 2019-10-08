Son Dakika Haberleri: Partizan NIS: 93 - TOFAŞ: 80
Son Dakika Spor Partizan NIS: 93 - TOFAŞ: 80

Partizan NIS: 93 - TOFAŞ: 80

1 saat önce

7Days EuroCup B Grubu ikinci maçında TOFAŞ, deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan NIS'e 93-80'lik skorla mağlup olarak Avrupa'daki ilk yenilgisini aldı.

Partizan NIS: 93 - TOFAŞ: 80, System.String[]

7Days EuroCup B Grubu ikinci maçında TOFAŞ, deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan NIS'e 93-80'lik skorla mağlup olarak Avrupa'daki ilk yenilgisini aldı.

TOFAŞ ile Sırbistan temsilcisi Partizan NIS, EuroCup B Grubu mücadelesinde Stark Arena'da karşı karşıya geldi. Temsilcimiz TOFAŞ, ilk periyodu 27-15 önde kapattı. 2'nci periyotta da üstünlüğünü koruyan TOFAŞ, devreye 49-45 önde gitti. 3'üncü periyotta Partizan NIS farkı kapattı ve skoru eşitledi: 66-66. Son periyotta etkili bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, sahadan 93-80'lik galibiyetle ayrıldı.

TOFAŞ, EuroCup B Grubu'ndaki bir sonraki maçında 15 Ekim Salı günü İtalya ekibi Venezia ile karşılaşacak.

Sırbistan Karadağ, Partizan, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:22 Kaynak: DHA
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