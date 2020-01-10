Partizan Tiran: 1-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Partizan Tiran: 1-0 - Son Dakika Spor

Partizan Tiran: 1-0

6 saat önce

İkinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor, kamptaki son hazırlık maçında Arnavutluk ekibi Partizan Tiran'ı 1-0 mağlup etti.

Partizan Tiran: 1-0, System.String[]

İkinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor, kamptaki son hazırlık maçında Arnavutluk ekibi Partizan Tiran'ı 1-0 mağlup etti.

Bordo mavili takımın kamp yaptığı otelde oynanan müsabakada Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 22'nci dakikada Alexander Sörloth kaydetti.


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Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:52 Kaynak: DHA
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